Псковский врач спрогнозировала появление новых штаммов COVID-19

16:22, 25 февраля 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 февраля спрогнозировала появление новых штаммов коронавируса.

По словам Анастасии Повторейко, исключить наличие дельта-штамма коронавируса пока невозможно, он присутствует, но его стало меньше.

Врач также рассказала, что у омикрона есть три сублинии. Самой агрессивной из них является стелс-омикрон. «Он максимально заразный, даёт максимальную нагрузку на лёгкие, в 10 раз выше, чем у других сублиний омикрона».

Анастасия Повторейко заметила, что стелс-омикрон активно распространяется по стране с начала февраля и вызывает высокую заразность.

«Новые штаммы у нас будут, омикроном всё не закончится», - подчеркнула она.