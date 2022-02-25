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Общество

Псковский врач спрогнозировала появление новых штаммов COVID-19

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 февраля спрогнозировала появление новых штаммов коронавируса.

По словам Анастасии Повторейко, исключить наличие дельта-штамма коронавируса пока невозможно, он присутствует, но его стало меньше.

Врач также рассказала, что у омикрона есть три сублинии. Самой агрессивной из них является стелс-омикрон. «Он максимально заразный, даёт максимальную нагрузку на лёгкие, в 10 раз выше, чем у других сублиний омикрона».

Анастасия Повторейко заметила, что стелс-омикрон активно распространяется по стране с начала февраля и вызывает высокую заразность.

«Новые штаммы у нас будут, омикроном всё не закончится», - подчеркнула она.

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