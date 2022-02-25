Псковские профсоюзы примут участие в проекте по поддержке бизнеса

17:08, 25 февраля 2022, ПАИ

Проблемы бизнеса в Псковской области и защиту интересов работников торговли обсудили депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский и председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Принято решение организовать на базе облсовпрофа ежемесячные рабочие встречи сотрудников Управления Роспотребнадзора по Псковской области с представителями бизнес-сообщества и профсоюзными активистами по вопросам эпидемиологических ограничений и тенденций по их изменению.

Роспотребнадзор поддержал данную инициативу. Ближайшее заседание запланировано на конец марта.

Также достигнута договорённость о разработке соглашения между Псковским облсовпрофом и региональным отделением партии «Новые люди» в Псковской области.

«Профсоюз политически нейтрален, – отметил Игорь Иванов. – Среди наших членов есть представители многих политических партий. Но мы всегда готовы сотрудничать с политическими силами, которые разделяют наши принципы».

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский в свою очередь подчеркнул, что необходимо объединение всех общественно-политических сил для улучшения благосостояния граждан. «Мне приятно, что псковские профсоюзы готовы с нами взаимодействовать», – заявил Андрей Маковский.