Псковские профсоюзы примут участие в проекте по поддержке бизнеса
Проблемы бизнеса в Псковской области и защиту интересов работников торговли обсудили депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский и председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.
Принято решение организовать на базе облсовпрофа ежемесячные рабочие встречи сотрудников Управления Роспотребнадзора по Псковской области с представителями бизнес-сообщества и профсоюзными активистами по вопросам эпидемиологических ограничений и тенденций по их изменению.
Роспотребнадзор поддержал данную инициативу. Ближайшее заседание запланировано на конец марта.
Также достигнута договорённость о разработке соглашения между Псковским облсовпрофом и региональным отделением партии «Новые люди» в Псковской области.
«Профсоюз политически нейтрален, – отметил Игорь Иванов. – Среди наших членов есть представители многих политических партий. Но мы всегда готовы сотрудничать с политическими силами, которые разделяют наши принципы».
Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский в свою очередь подчеркнул, что необходимо объединение всех общественно-политических сил для улучшения благосостояния граждан. «Мне приятно, что псковские профсоюзы готовы с нами взаимодействовать», – заявил Андрей Маковский.
Слышали ли вы про биткоин?
Эксперт: У непривитых пациентов на фоне омикрона крайне высокий риск развития сопутствующих заболеваний
В Пскове изменилась схема движения общественного транспорта на пригородных маршрутах