Псковский губернатор: Помощь ближнему – в нашей крови, традициях и культуре

11:39, 26 февраля 2022, ПАИ

На вопросы, связанные с беженцами, ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Некоторые спрашивают, зачем вообще помогать якобы чужим людям, учитывая наши собственные трудности. Не понимаю вообще, как можно так рассуждать. Люди попали в беду! Помощь ближнему – в нашей крови, традициях и культуре», – заявил глава региона.

Он подчеркнул, что в любой ситуации и при любых обстоятельствах нужно оставаться человеком, тем более когда речь идёт о помощи пожилым, женщинам и детям.

Михаил Ведерников подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны Псковская область тоже «не жировала». И тем не менее жители Псковской земли всем миром собирали и отправляли в Ленинград целые обозы с продовольствием.