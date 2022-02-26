Куда приносить гуманитарную помощь для беженцев, рассказали псковичам

11:42, 26 февраля 2022, ПАИ

Куда приносить гуманитарную помощь для беженцев, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что сбор организован волонтёрским штабом «Мы вместе» в сотрудничестве с Красным Крестом, ОНФ, фондом продовольствия «Русь» и другими общественными организациями. Также партия «Единая Россия» принимает помощь во всех местных отделениях.

Собрано уже более 2 тонн – это детские смеси и питание, одежда, средства личной гигиены, постельные и душевые принадлежности, книги, раскраски и игрушки.

«Спасибо всем, кто неравнодушен к чужой беде. Добро всегда вернётся сторицей», – отметил Михаил Ведерников.