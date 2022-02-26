Михаил Ведерников – о модернизации школ и больниц: Нас ожидает беспрецедентная по масштабу работа

11:46, 26 февраля 2022, ПАИ

«Нас всех ожидает беспрецедентная по масштабу работа, но вместе с тем это уникальный шанс решить целый комплекс проблем Псковской области», – прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников предстоящую модернизацию социальной инфраструктуры в регионе.

В очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram он отметил, что начинается работа в двух направлениях. Это приведение в порядок приграничных территорий – тема, которую регион последовательно защищал и по которой получена поддержка президента и правительства. «В прошлом году мы получили средства на разработку проектно-сметной документации, а в этом году переходим к началу реконструкции четырёх школ и четырёх больниц в Себежском, Гдовском, Печорском, Островском и Пыталовском районах», – уточнил Михаил Ведерников.

Кроме этого, по предложению «Единой России», которое поддержал президент, начинается реализация программы модернизации сферы образования. «К слову, в этой части Псковской области большую поддержку оказал Андрей Анатольевич [Турчак] – благодаря ему мы получили больше средств на капремонт наших образовательных учреждений», – рассказал губернатор.

В общей сложности в обоих направлениях регион получит 2 млрд 226 млн рублей, на которые будет приведено в порядок более 40 объектов социальной сферы. «Все настроены на работу – и администрация Псковской области, и главы районов. Сделаем всё, чтобы в полной мере реализовать полученную нами возможность», – подытожил Михаил Ведерников.