Легендарная парашютистка Любовь Екшикеева устанавливает рекорды на ивановских парашютах

13:22, 26 февраля 2022, ПАИ

Заслуженный мастер спорта Российской Федерации, 55-кратная чемпионки мира, старший прапорщик ВДВ Любовь Екшикеева рассказала о своих любимых парашютах.

«У меня сейчас замечательный комплект отечественного производства. Ранец и запасной парашют мне подарили не так давно за выигранный чемпионат Европы. Шили их в Москве, в «РусПарашюте». Основной парашют, ивановский, – подарок от завода. Я работаю с ивановскими парашютостроителями, прыгаю, рекорды на их технике ставлю. И страхующий парашютный прибор тоже нашего производства. Так что у меня всё только отечественное», – поделилась Любовь Екшикеева.

Сейчас она прыгает на новейшем парашюте, которого ещё нет у других спортсменов, прямо из конструкторского бюро. «Мой рекорд, который «вечный», тоже установлен на ивановском парашюте. И я ивановцев люблю, и они меня, прислушиваются ко всем моим просьбам, идём всегда друг другу навстречу», – заметила спортсменка.

Она также рассказала, что самым большим самолётом, с которого прыгала, был Ан-22. В Подмосковье Любовь Екшикеева успела застать самолёт Ли-2. «При входе в тот самолёт, я запомнила, для шутки висела баночка для сбора денег с подписью «на покраску самолёта», – добавила она. После тех соревнований Ли-2 полетел на показательные выступления в Калугу и во время перелёта разбился из-за ошибки экипажа. «Самый любимый самолёт – Ан-2. Лучший вертолёт – Ми-8. Из иностранных самолётов «Геркулес» понравился. И очень не понравился вертолёт «Чинук», – отметила чемпионка.

26 февраля она отмечает 60-летие. Полное интервью со спортсменкой читайте здесь.