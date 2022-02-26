Эстония и Латвия решили закрыть воздушное пространство для России
Эстония и Латвия решили закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов, пишут федеральные СМИ.
«Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством», – заявил министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас. Как пишет ТАСС со ссылкой на портал ERR, он также призвал балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства. «Европа должна быть единой и решительной в своём ответе на вторжение России на Украину», – добавил Таави Аас.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции с целью защиты мирного населения.
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