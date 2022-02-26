«Очень приятный запах поля»: лабиринт появился в сквере имени 60-летия Октября в Пскове

14:14, 26 февраля 2022, ПАИ

Лабиринт в сквере имени 60-летия Октября уже начинает радовать жителей города, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин на своей странице в Instagram.

«Очень приятный запах поля», – прокомментировал он.

Напомним, в Пскове идёт подготовка к Масленой неделе, которая пройдёт с 28 февраля по 6 марта. Тематические площадки разворачивают в Финском парке и в сквере имени 60-летия Октября.