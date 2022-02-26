О риске повторного заражения омикроном предупреждают специалисты
Риск повторного заражения коронавирусом после заболевания штаммом омикрон более чем в два раза выше, чем после заражения дельтой. Об этом сообщила главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
Напомним, в псковские больницы ежедневно поступает большое количество тяжёлых пациентов с COVID-19. Большинство из них не были привиты. Чем опасен омикрон, читайте здесь.
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