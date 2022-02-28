Масленичная неделя стартовала в России

07:39, 28 февраля 2022, ПАИ

Наступил первый день Масленицы, которая в 2022 году отмечается с 28 февраля по 6 марта. Об этом пишет calend.ru.

Главными атрибутами языческого праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и блины, которые раньше имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца. Возможно, блины были и частью поминального обряда, так как суббота перед Масленицей почиталась как «родительский день» — славяне поклонялись душам усопших предков. С принятием на Руси христианства появились новые, церковные праздники, но широкую Масленицу продолжили отмечать.

На каждый день Масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — начало сырной недели — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, то есть в среду Масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам.

Воскресенье называлось «прощеным». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день Масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела.

Псков также подготовился к Масленичной неделе.