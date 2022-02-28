Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Масленичная неделя стартовала в России

Наступил первый день Масленицы, которая в 2022 году отмечается с 28 февраля по 6 марта. Об этом пишет calend.ru.

Главными атрибутами языческого праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и блины, которые раньше имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца. Возможно, блины были и частью поминального обряда, так как суббота перед Масленицей почиталась как «родительский день» — славяне поклонялись душам усопших предков. С принятием на Руси христианства появились новые, церковные праздники, но широкую Масленицу продолжили отмечать.

На каждый день Масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — начало сырной недели — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, то есть в среду Масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам.

Воскресенье называлось «прощеным». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день Масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела.

Псков также подготовился к Масленичной неделе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

28 февраля 2022

Более трёх тонн гуманитарного груза для беженцев из ДНР и ЛНР собрали псковичи
28 февраля 2022

Курс «Школа туристов» в Псковской области стартует 31 марта

28 февраля 2022

До +5 градусов ожидается в Псковской области 1 марта
28 февраля 2022

Несколько туманностей и Плеяды сфотографировал пскович на ночном небе
28 февраля 2022

Масленичные площадки в Пскове продолжат работу
28 февраля 2022

Движение по обновленному Троицкому мосту в Пскове могут запустить уже в ноябре
28 февраля 2022

Троицкий мост в Пскове закроют 1 марта около 11 утра
28 февраля 2022

Свежий выпуск «Псковского телеграма Online»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...