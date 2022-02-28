8 млн рублей выделят на полноценный ямочный ремонт в Пскове

09:32, 28 февраля 2022, ПАИ

В Пскове проведут полноценный ямочный ремонт. Для этого на торги выставляются отдельные аукционы на 8 млн рублей. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» рассказал глава администрации города Борис Елкин.

По словам Бориса Елкина, в зимний период в городе стараются укладывать холодный асфальт при ямочном ремонте. Глава администрации города подчеркнул, что этот вид ремонта дороже, но он того стоит.

«Сейчас много улиц выходит из эксплуатации, и это такие улицы, которые давно не ремонтировали», - отметил Борис Елкин, добавив, что много жалоб поступает на улицу Труда, а также отметил тяжёлое состояние перекрёстка Розы Люксембург с Народной.

Ямочный ремонт будет начат не раньше апреля, поскольку в морозное время закрыты асфальтобетонные заводы. В мае в городе начнут наносить разметку.