Объявлены конкурсы на капремонт 33 школ в Псковской области

23:47, 28 февраля 2022, ПАИ

Объявлены конкурсы на капремонт 33 школ в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что на прошлой неделе провёл совещание по вопросу приведения в порядок социальной инфраструктуры региона. Работа в этом году предстоит большая, уточнил Михаил Ведерников.

Накануне он дал поручение максимально оперативно разместить конкурсную документацию по капремонту школ – на эти цели регион получил 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. «Коллеги работали все выходные, и в результате для каждого из 33 объектов конкурсы объявлены», – отметил губернатор.

По его словам, вызов серьёзный, но полученную возможность регион реализует в полном объёме.