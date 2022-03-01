Российские авиакомпании готовятся к работе в условиях санкций

08:51, 01 марта 2022, ПАИ

Авиакомпании России готовятся к работе в условиях санкций. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на специалистов, закрытие воздушного пространства Европы не будет критичным, пока открыты рейсы в Египет и Турцию.

26 февраля Совет ЕС запретил продажу и поставки воздушных судов и запчастей к ним для отечественных авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты. 28 февраля глава Евросоюза закрыл своё воздушное пространство для России.

Около 81% летающего в стране флота принадлежит лессорам из Ирландии, 7% — из Кипра, по 2–3% — из Турции и с Бермудских островов. В Россию летают и самолёты, принадлежащие лизингодателям из Кении, Бельгии, Канады, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Британии и Швейцарии.

В настоящий момент перевозчики анализируют, смогут ли обслуживать самолёты в условиях санкций.

Ранее сообщалось, что в качестве ответных мер Россия закрывает небо для 36 стран.