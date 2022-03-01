Креативное пространство «Лофт» в Пскове закроется до 9 марта

10:07, 01 марта 2022, ПАИ

Двери креативного пространства «Лофт» в Пскове временно будут закрыты в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщается в Instagram «Лофта».

Пространство не будет работать до 9 марта, а потом «надеемся на изменения в указе губернатора», отметили авторы сообщения.



«Мы обещаем вернуться с новыми крутыми мероприятиями. Готовится цикл интересных лекций и множество крутых концертов. До встречи!» - написано в посте.