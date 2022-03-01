Публикуем видео с места ДТП, где один из автомобилей загорелся
В 10:30 на 456-м километре автодороги М9 «Балтия», за деревней Михальки в Великолукском районе 41-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выбрал небезопасную скорость движения и совершил столкновение с впереди идущей фурой Великолукского мясокомбината. В результате ДТП Daewoo Nexia загорелась.
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