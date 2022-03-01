Проводится доследственная проверка по факту смертельного ДТП в Псковской области
Проводится доследственная проверка по факту смертельного ДТП на автотрассе Псков — Гдов, которое произошло 19 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
На данный момент назначена автотехническая экспертиза, а также изъяты документы у водителя и пассажира автомобиля «Мицубиси». Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что 19 февраля на 12-м километре автотрассы Псков — Гдов в результате лобового столкновения двух иномарок погиб 59-летний водитель автомобиля «Ауди».
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