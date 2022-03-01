Два железнодорожных переезда в Дно будут поочередно закрываться
В Дно отмечается затруднение движения автотранспорта через переезды из-за сошедшего с рельсов грузового состава. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Дновец».
«Круговой» и «Заводской» переезды будут поочередно закрываться. Рекомендуют планировать движение через переезды в поселках Дачное и Филиппково.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Празднуете ли вы Масленицу?
01 марта 2022
Сход с рельсов грузового локомотива в Псковской области не повлиял на движение поездов
01 марта 2022
Псковский районный суд арестовал владельца гостевого дома, где при пожаре погибли три человека