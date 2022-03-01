Два железнодорожных переезда в Дно будут поочередно закрываться

16:03, 01 марта 2022, ПАИ

В Дно отмечается затруднение движения автотранспорта через переезды из-за сошедшего с рельсов грузового состава. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Дновец».

«Круговой» и «Заводской» переезды будут поочередно закрываться. Рекомендуют планировать движение через переезды в поселках Дачное и Филиппково.