Исследование: Telegram-каналы стали одной из важных составляющих мировой информационной войны

16:49, 01 марта 2022, ПАИ

Telegram-каналы стали одной из важных составляющих мировой информационной войны. К такому мнению пришли авторы исследования, опубликованного в ТГ-канале «Псковские новости».

«Мы, конечно, говорим о работе Telegram-каналов в контексте событий на Украине, которые повлияли и на изменения в региональном сегменте Telegram», – отметили авторы исследования.

В исследовании также отмечается, что всего за несколько часов основные общественно-политические и информационные региональные Telegram-каналы отодвинули на второй план местную повестку, включившись в освещение, трактовку и анализ происходящего в мире, России, Украине на фоне российской военной спецоперации. «Аудиторные показатели, которые на протяжении февраля оставались в пределах обычной динамики, в последние несколько дней месяца резко поползли вверх. Например, Telegram-каналы «Псковские новости», «Псковская лента новостей» прибавили по несколько сотен подписчиков, а количество просмотров этих каналов кардинально увеличилось, как и общее число ежедневных постов», – уточняется в исследовании.