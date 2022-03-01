Telegram-канал Михаила Ведерникова стал лидером по числу подписчиков в Псковской области

17:07, 01 марта 2022, ПАИ

Telegram-канал Михаила Ведерникова стал лидером по числу подписчиков в Псковской области. Об этом сообщается в исследовании о состоянии дел в псковском сегменте Telegram, которое опубликовал ТГ-канал «Псковские новости».

Авторы исследования отметили, что на фоне угроз по блокированию Instagram и Facebook, которые для многих федеральных и региональных политиков были основными площадками в социальных сетях, сейчас наблюдается рост их интереса к Telegram. «Свои каналы завели губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который тут же стал лидером в региональном сегменте по числу подписчиков, глава администрации Пскова Борис Елкин, комитеты по социальной политике и здравоохранению АПО», – отмечается в исследовании.

«Для главы региона Telegram-канал пока «зеркало» его активности в Instagram, никаких специальных, отдельных постов под «телегу» за несколько дней её существования не появилось. Хочется надеяться, что Михаил Ведерников начнёт активнее использовать специфику Telegram-канала», – заключили авторы исследования.