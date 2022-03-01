Жителя Дновского района осудят за убийство пожилой матери
В Дно перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве матери, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
28 сентября 2021 года обвиняемый, находясь по месту жительства в одной из деревень Дновского района, в ходе ссоры с 76-летней матерью нанес последней множество ударов руками и ногами по голове и туловищу. После этого он схватил нож и ударил им в грудь потерпевшей. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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