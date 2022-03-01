Последний день зимы на Северо-Западе стал рекордно тёплым

20:29, 01 марта 2022, ПАИ

Последний день календарной зимы на Северо-Западе стал рекордно тёплым, сообщает центр «Фобос».

28 февраля северо-западные регионы Европейской России провели под влиянием антициклона, на северной периферии которого наблюдалось активное перемещение хорошо прогретого воздуха из районов Европы. Повышению температуры также способствовала относительно малооблачная и солнечная погода. В такой ситуации положительная температурная аномалия достигла +7...+12 °С, а местами были обновлены суточные рекорды максимальной температуры воздуха, в том числе в Мурманской области и Карелии.

1 и 2 марта на Северо-Западе по-прежнему очень тепло, средний температурный фон превысит норму на +4...+9 °С, а с четверга начнётся понижение температуры.

Температура в марте в Псковской области превысит климатическую норму на 2-4 градуса.