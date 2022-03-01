Календарь красоты и здоровья на март

22:52, 01 марта 2022, ПАИ

Чистим пёрышки и встречаем весну во всеоружии: сонастраиваемся с лунными ритмами, чтобы бьюти-процедуры принесли максимум пользы и не разочаровали. Календарь красоты, здоровья и ухода за собой на первый весенний месяц от астролога Натальи Барановой.

Месяц начинается с убывающей Луны и новолуния, поэтому первые два дня марта хорошо использовать для очистительного краткосрочного голодания (если практикуете) либо в качестве разгрузочных дней. Любые перегрузки и злоупотребления в этот период особенно вредны!

Период с 3 по 18 марта хорошо подходит для начала занятий спортом на постоянной основе, внедрения в свою жизнь полезных привычек.

С 19 по 31 марта можно начинать диеты, избавляться от вредных привычек.

Важно! В день, когда уязвим тот или иной орган, нежелательны любые медицинские вмешательства, особенно хирургические операции!

1 марта – креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови.

2-3 марта – чистки, пилинги, маски, водные процедуры, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации. Уход за стопами, в т. ч. массаж, педикюр. Уязвимы глаза, эндокринная система. Высок риск аллергий, отравления лекарствами и алкоголем.

4-5 марта – активные виды спорта, антицеллюлитные обёртывания, все процедуры, способствующие стройности и быстро сгоняющие лишний вес. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий. Уязвима голова. Не перегружайте почки.

6-8 марта – скульптурирующие массажи, работа с воротниковой зоной, процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Покупка косметики и духов. Уязвимы шея, уши, шитовидка, горло. Профилактика – полоскание, ингаляции.

9-10 марта – маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, лёгкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт.

11-13 марта – уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки. Лечение у стоматолога. Уязвимы грудь, желудок. Полезны разгрузочные дни на кефире или другой молочке.

14-15 марта – окрашивание и наращивание волос, сложные прически, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоска. Шопинг, покупка косметики и дорогих украшений. Уязвима сердечно-сосудистая система, селезёнка.

16-18 марта – любые очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами. Краткосрочные диеты. Уязвим кишечник.

19-20 марта – работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и причёски. Прокалывание ушей. Уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, которые задерживают воду в организме.

21-22 марта – депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обёртывания, сауна, баня, жёсткий массаж. Для любителей экстрима – стояние на йоговской доске с гвоздями. Уязвима репродуктивная система, толстая кишка. Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.

23-24 марта – покупка брендовой одежды и косметики. Окрашивание волос, стрижки, сложные причёски, визаж, татуаж. Уязвима печень. Полезны дыхательная гимнастика, прогулки на свежем воздухе.

25-26 марта – скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика – компрессы на колени, упражнения для здоровья позвоночника.

27-28 марта – креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы.

29-31 марта – чистки, пилинги, маски, водные процедуры, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации. Уход за стопами, в т. ч. массаж, педикюр. Уязвимы глаза, эндокринная система. Высок риск аллергий, отравления лекарствами и алкоголем.