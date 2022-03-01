Интерактивный музей может появиться на Кургане Дружбы в Себежском районе

19:46, 01 марта 2022, ПАИ

Интерактивный музей Великой Отечественной войны может быть создан на Кургане Дружбы в Себежском районе. Об этом шла речь на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева 1 марта, на которой также присутствовал специальный представитель президента республики Владимир Шейман.

Как сообщили в администрации Псковской области, Дмитрий Мезенцев согласился, что музей может стать площадкой для живого и открытого диалога о войне. Экспозиция музея также может быть собрана общими усилиями.

Михаил Ведерников добавил, что Курган Дружбы десятилетиями служит площадкой для встречи ветеранов из трёх стран. «Свидетелей того времени остаётся всё меньше, и нам нужно развивать новый формат мероприятия с акцентом на молодёжь. У нас очень тесные связи с Белоруссией, в том числе по линии молодёжной политики, и Курган Дружбы станет ещё одной площадкой для взаимодействия», — подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил гостей за участие в памятных мероприятиях, посвящённых 22-й годовщине подвига десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ. «Для жителей Псковской области это особенный день. Очень важно сегодня показать, что мы вместе», — отметил губернатор.

Дмитрий Мезенцев в свою очередь отметил то внимание, которое оказывается родственникам павших воинов со стороны руководства Псковской области. «Побывав в дивизии, мы почувствовали сплочённость. Тот разговор, который состоялся у вас с родственниками, очень важен», — поделился он.

Также участники встречи обсудили возможности двустороннего взаимодействия в строительной сфере, в образовании, сельском хозяйстве и промышленности. «Мы открыты для сотрудничества и готовы к реализации проектов, которые были бы выгодны как Псковской области, так и Белоруссии», — подытожил Михаил Ведерников.