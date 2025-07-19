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Общество

Спасённый в Пскове выдрёнок переехал в новый дом

Новый дом появился у спасённого в Пскове детёныша выдры, сообщили ПАИ в подворье «Птичий дворик».

Фото здесь и далее: группа подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»

«Выдрёнок Барни подрастает потихоньку, теперь у него есть вольер на улице. По мордочке видно, что это мужская особь», – рассказали зооволонтёры.

Напомним, изначально детёныш, оказавшийся самцом, проявлял агрессию: рычал, фырчал и кусал человека, который его вылавливал, повредил ему руки.

К 16 июня он начал адаптироваться. Под присмотром сотрудницы начал принимать пищу, позволяет себя купать, вытирать, брать на руки и чесать живот.

Позже он начал адаптироваться к обстановке. 26 июня в «Птичьем дворике» заявили, что животное хорошо питается, ходит купаться и справляет нужду в одном и том же месте.

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Спасённый в Пскове выдрёнок переехал в новый дом

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