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Общество

Вооруженные силы России взяли под полный контроль Херсон

Подразделения Вооруженных сил России взяли под полный контроль украинский областной центр Херсон. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, по обеспечению правопорядка и безопасности населения», – рассказал он.

Также российские военные установили контроль над населёнными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские силовики добровольно сложили оружие. Они вернутся к семьям после подписания расписок об отказе участвовать в боевых действиях.

Как уточнил представитель Минобороны, всего за время операции выведено из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры Украины.

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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