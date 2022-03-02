Наталья Горбачева о пилотном проекте по соцзаказу в Псковской области: Мы будем работать на благо псковичей

11:16, 02 марта 2022, ПАИ

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева прокомментировала Псковскому агентству информации реализацию в Псковской области пилотного проекта по социальному заказу.

По ее словам, «проект очень интересный и важный для Псковской области». Наталья Горбачева отметила, что предстоит большая работа как с исполнителями, так и с потребителями проекта.

«При этом у Общественной палаты Псковской области очень важная миссия. Мы - площадка для реализации. Поэтому совместно с комитетами администрации области будем работать на благо псковичей», - сказала Наталья Горбачева.

Ранее сообщалось, что подходы к определению показателей эффективности оказания государственных услуг в социальной сфере обсудили на рабочем совещании заместитель директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России Вероника Сергеева и руководитель рабочей группы региона — первый вице-губернатор Вера Емельянова. Эти вопросы лягут в основу социологического исследования, которое начнется в 2022 году в рамках апробации механизмов, предусмотренных федеральным законом о социальном заказе. Псковская область — один из пилотных субъектов РФ, где реализуется закон о социальном заказе.