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Спецоперацию в Донбассе прокомментировал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов

«За 8 лет западные политики не смогли добиться дипломатическими методами выполнения хотя бы одного пункта Минских соглашений, утверждённых специальной резолюцией Совета Безопасности ООН», - прокомментировал ситуацию на Украине спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом сообщается в Instagram регионального парламента.

По его словам, не было никакой реакции на националистические проявления, террористические атаки на мирное русскоязычное население Донбасса, не было реакции на гибель сотен и тысяч людей, на бомбёжки и издевательства. Всё это привело к трагической ситуации, которую мы наблюдаем сегодня. Нашей стране не оставили выбора, считает Александр Котов.

«Никому не хочется кровопролития, никому не хочется войны. И русские, и украинцы готовы и могут жить в мире и согласии. У многих из нас на Украине живут родные, близкие, друзья, знакомые, точно так же у украинцев на территории нашей страны живут дорогие люди. Мы не хотим никакой вражды. Мы хотим жить мирно, и я надеюсь, что у всех хватит сейчас разума охладить эмоции.

Очевидно, что те, кто сегодня находится у власти на Украине, не считаются с интересами людей. Прикрываясь мирными жителями как живым щитом, они не испытывают никакой жалости к страданиям и в то время, когда города находятся на пороге гуманитарной катастрофы, просят у Запада новые поставки вооружения, раздают на улицах автоматы, провоцируя всплеск мародёрства. Они громят свои города, разрушают инфраструктуру, соцучреждения, заводы. Точно так же, как было в Донбассе 8 лет, теперь это происходит на территории уже всей Украины. Точно так же события развивались в ряде государств, которые сейчас не примкнули к объявленным в отношении России санкциям.

Демилитаризация, денацификация и установление нейтрального статуса страны – вот три пункта, выполнения которых мы сейчас ждём от начавшихся переговоров. Уверен, этого ждёт и мирное население Украины.

В сегодняшней непростой ситуации мы должны поддержать наши Вооружённые силы, которые выполняют задачи по обеспечению безопасности нашей страны и русских людей, проживающих на территории Украины, поддержать нашего президента и сделать всё необходимое для того, чтобы преодолеть препятствия и барьеры, которые сознательно создают политики стран Запада и США», - отметил Котов.

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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