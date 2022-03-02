Надо поддерживать гражданский мир – Олеся Назарой

12:14, 02 марта 2022, ПАИ

Заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив», кандидат социологических наук Олеся Назарой прокомментировала Псковскому агентству информации происходящие события на Украине, а также в мире. Она убеждена, что сейчас самое важное – поддерживать гражданский мир.

«Мы действительно снова живём в историческое время, к сожалению, не успеваем отдохнуть от эпохи перемен. Меня окружает большое количество людей с разными, порой противоположными мнениями по поводу специальной операции на Украине, и это понятно, если уж и говорить о «войне», то она идёт, информационная, более суровая, так как она борется не с действиями, а с восприятием происходящего, а это самое страшное, захватить паникой умы, души и сознания», – отметила Олеся Назарой.

По её словам, в этом положении человек легко восприимчив к эмоциональному контенту и экспертным высказываниям, потому что сам слабо до конца осознает, что происходит. «Моё личное убеждение, что всех причин проведения специальной операции мы не узнаем, на то она и специальная операция, но следует абсолютно точно понимать, что ни один адекватный, сознательный руководитель никогда не будет настраивать против себя и своей территории беспричинно, не имея веских оснований. И враждовать внутри населения страны на эту тему считаю последним делом. Ведь все мы россияне, по сути, живём на соседней улице, не только друг с другом, но и с миром. Очень важно сейчас критически оценить ситуацию и не поддаваться ничьему влиянию, выработать собственную позицию», – заключила Олеся Назарой.

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Отметим, что, по данным ВЦИОМ, большинство граждан России поддерживает проведение специальной военной операции на территории Украины. Это решение одобряют 68 % жителей России.

По мнению четверти граждан, специальная военная операция на Украине преследует цели защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР (26 %), каждый пятый сообщил, что цель операции — не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины (20 %), такая же доля опрошенных считает, что операция проводится для того, чтобы провести на Украине демилитаризацию (20 %), 7 % ответили, что Россия преследует цель провести денацификацию Украины.