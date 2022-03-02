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Общество

В апреле в Пскове продолжатся работы по благоустройству улицы Коммунальной

Фото: ПТС. Ремонт на улице Коммунальной, февраль.

Псковичка в Instagram-аккаунте Псковского агентства информации пожаловалась на незарытые после ремонта систем теплоснабжения ямы у дома №11 на улице Киселёва.

«Поработали и уехали, а полностью зарывать не стали. Оставили несколько ям и вздыбленные горы земли, это вместо бывшей ухоженной территории, покрытой зелёным травяным газоном», – отметила женщина. 

В Псковских тепловых сетях пояснили, что участок дороги у дома № 11 на улице Киселёва начали ремонтировать в рамках ремонта улицы Коммунальной, который осуществляется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По итогу работ планируется заменить все тротуары, скамьи и урны, также предусмотрено устройство технического прохода из брусчатки, обустройство газонов и посев многолетних трав. В настоящее время уже заменено всё асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Фото: ПАИ

«Мы тоже вписались в эту программу. Перед заменой пешеходных дорожек и прочего мы меняем сети. Что касается благоустройства, мы его сделаем, когда погода позволит. Наши коллеги и сейчас работают на Коммунальной», – пояснили в пресс-службе организации. 

В пресс-службе администрации города отметили, что пешеходную зону вдоль улицы Коммунальной (которая проходит вдоль торца дома № 11 на улице Киселева) будут обустраивать не раньше апреля. 

«Контракт на ремонт участка улицы двухгодичный, поэтому работы будут продолжены при наступлении благоприятных погодных условий», – отметили в пресс-службе.

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