В апреле в Пскове продолжатся работы по благоустройству улицы Коммунальной

16:52, 02 марта 2022, ПАИ

Псковичка в Instagram-аккаунте Псковского агентства информации пожаловалась на незарытые после ремонта систем теплоснабжения ямы у дома №11 на улице Киселёва.

«Поработали и уехали, а полностью зарывать не стали. Оставили несколько ям и вздыбленные горы земли, это вместо бывшей ухоженной территории, покрытой зелёным травяным газоном», – отметила женщина.

В Псковских тепловых сетях пояснили, что участок дороги у дома № 11 на улице Киселёва начали ремонтировать в рамках ремонта улицы Коммунальной, который осуществляется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По итогу работ планируется заменить все тротуары, скамьи и урны, также предусмотрено устройство технического прохода из брусчатки, обустройство газонов и посев многолетних трав. В настоящее время уже заменено всё асфальтобетонное покрытие проезжей части.

«Мы тоже вписались в эту программу. Перед заменой пешеходных дорожек и прочего мы меняем сети. Что касается благоустройства, мы его сделаем, когда погода позволит. Наши коллеги и сейчас работают на Коммунальной», – пояснили в пресс-службе организации.

В пресс-службе администрации города отметили, что пешеходную зону вдоль улицы Коммунальной (которая проходит вдоль торца дома № 11 на улице Киселева) будут обустраивать не раньше апреля.

«Контракт на ремонт участка улицы двухгодичный, поэтому работы будут продолжены при наступлении благоприятных погодных условий», – отметили в пресс-службе.