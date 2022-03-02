В Псковской области для ремонта 33 школ ищут подрядчиков

12:50, 02 марта 2022, ПАИ

В Псковской области объявлены аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту образовательных учреждений в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», сообщили в пресс-службе администрации региона.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова профильный комитет совместно с руководством подведомственных учреждений оперативно подготовил проектно-сметную документацию и предоставил заявку на проведение работ в 2022 году в Министерство просвещения РФ, которая была полностью одобрена.

Модернизация коснется 33 образовательных учреждений в 12 муниципалитетах. Речь идет как о крупных школах вместимостью до 1200 учеников, так и о малокомплектных и специальных учебных заведениях, где обучается не больше 100 человек.

Наибольшее количество объектов, подлежащих капитальному ремонту, находится в Пскове (13 школ), Великих Луках (3 школы), Печорском и Куньинском районах (по 3 школы).

На проведение работ из федерального бюджета выделено в общей сложности свыше 1,3 млрд рублей.