Юлия Колесова: Помощь детям важна всегда

17:56, 02 марта 2022, ПАИ

Заместитель председателя Псковского отделения Российского детского фонда Юлия Колесова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации прокомментировала спецоперацию в Донбассе.

Юлия Колесова отметила, что в непростой ситуации со стороны Детского фонда в первую очередь идет поддержка детей, и сейчас задача Фонда — подключить все ресурсы, оказать гуманитарную помощь тем, кто в этом действительно нуждается.

«Сейчас важно поддержать нуждающихся ребят, которые находятся у нас в области. На сегодняшний день есть потребность в продуктах, одежде, предметах гигиены, поэтому мы сейчас активно будем призывать неравнодушных жителей Пскова и Псковского района помочь детям, которым требуется наша помощь. В дни испытаний важно быть со своей Родиной», - подчеркнула Юлия Колесова.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции с целью защиты мирного населения.