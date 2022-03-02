В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная развитию регби в Псковской области

15:01, 02 марта 2022, ПАИ

В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная развитию регби в Псковской области. В ней участвуют представители женской команды Псковского государственного университета Анна Малахевич, Анна Колычева и тренер Сергей Алексеев.

В конце февраля женская сборная по регби стала призёром I Всероссийского зимнего фестиваля массового спорта АССК России. Девушки заняли второе место, уступив только спортсменкам СибГУФК.

Регбистки и их тренер ответят на вопросы: благодаря чему псковичкам удалось завоевать второе место на фестивале? в каких видах спорта им не было равных? какое будущее у регби на псковской земле?