В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная развитию регби в Псковской области
В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная развитию регби в Псковской области. В ней участвуют представители женской команды Псковского государственного университета Анна Малахевич, Анна Колычева и тренер Сергей Алексеев.
В конце февраля женская сборная по регби стала призёром I Всероссийского зимнего фестиваля массового спорта АССК России. Девушки заняли второе место, уступив только спортсменкам СибГУФК.
Регбистки и их тренер ответят на вопросы: благодаря чему псковичкам удалось завоевать второе место на фестивале? в каких видах спорта им не было равных? какое будущее у регби на псковской земле?
Празднуете ли вы Масленицу?
В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная развитию регби в Псковской области
Псковский ХК «Торнадо» завоевал бронзовые медали Всероссийских соревнований «Золотая шайба»