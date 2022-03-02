Названы основные спикеры антиковидной повестки Псковской области в феврале

15:14, 02 марта 2022, ПАИ

Издание «Псковская правда» составила февральский медиарейтинг региональных политиков, общественников и чиновников, на основе которого назвало основных спикеров антиковидной повестки Псковской области.

Так, согласно исследованию, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук утратил позиции в региональном медиарейтинге и переместился с третьего места на 24-е. Выпал он и из топ-10 медиарейтинга по данным федеральных СМИ. Как отмечают авторы рейтинга, в результате можно сказать, что в феврале Александр Нестерук перестал быть «главным в регионе спикером по ковиду».

В то же время в региональном рейтинге значительно выросли позиции медиков. Так, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко стала третьей в топ-30 регионального рейтинга, поднявшись на восемь позиций по сравнению с рейтингом прошлого месяца. А главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная поднялась в рейтинге на 15 позиций, заняв десятое место.

Составители рейтинга подчеркнули, что в обоих случаях значительную лепту в медиаиндекс врачей внесли пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, активно освещавшиеся как СМИ государственного медиахолдинга, так и районными газетами. Кроме того, большое число инфоповодов псковским журналистам дал Instagram Анастасии Повторейко, в котором она активно отвечала на вопросы подписчиков и рассказывала об особенностях нового штамма коронавируса.

Также авторы исследования заметили, что спикерами антиковидной повестки Псковской области по-прежнему остаются профильные чиновники вице-губернатор Вера Емельянова и руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Однако в феврале их позиции в региональном рейтинге заметно упали: Марина Гаращенко переместилась на четыре пункта вниз и заняла девятое место, а Вера Емельянова – на семь пунктов (17-е место по итогам февраля).

Отметим, что топ-30 регионального медиарейтинга построен на основе анализа СМИ Псковской области, топ-10 – федеральных СМИ. Персоны в них ранжированы по размеру медиаиндекса: показателя качественного состояния информационного поля, рассчитанного системой «Медиалогия» с учётом влиятельности источника информации, характера упоминания и роли объекта в сообщении, а также наличия прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».