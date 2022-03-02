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Армен Мнацаканян: Каждый адекватный человек в сложившихся обстоятельствах хочет скорейшего наступления мира

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян прокомментировал ситуацию на Украине. Пост он разметил у себя на странице в Instagram.

Армен Мнацаканян отметил, что с уважением относится к праву каждого человека в стране иметь и свободно выражать своё мнение. «Вопрос, как мы пользуемся этим правом? Осознаем ли меру и степень ответственности за свои слова, сказанные на эмоциях, в пылу споров и обсуждений? Способны ли объективно оценить ситуацию? Не поддаваться фейкам и домыслам? Фраза о том, что «вчерашние интернет-вирусологи быстро стали дипломатами, военными экспертами и политологами» сейчас уже не кажется шуткой», - отметил он.

Вице-спикер регионального парламента также подчеркнул, что, как историк по образованию, как человек, прошедший срочную службу в Советской армии, понимает и принимает назначение специальной операции как «превентивной меры против зашедших слишком далеко в своих антироссийских планах и действиях неонацистских сил на территории сопредельного государства». «Важно каждому из нас в своем близком кругу не скатываться к агрессии против украинцев в целом! Подчас у каждого из членов одной семьи свой вариант решения ситуации: начинаем спорить, ругаться и нагнетать. Хотя каждый адекватный человек в сложившихся обстоятельствах хочет скорейшего наступления мира», - добавил он.

«Все мы находимся в трудной ситуации. В еще более сложной и болезненной – люди в зоне спецоперации, в ДНР и ЛНР. Сейчас важно сплотиться и поддержать друг друга, наши Вооруженные силы. Убежден, вопросами проведения спецоперации, дипломатией, экономикой, политикой должны и могут заниматься профессионалы. В силах каждого из нас — выполнять свою работу четко и грамотно, сохранять выдержку. Взаимопомощь, сопереживание, сочувствие – это сейчас в каждом из нас гораздо важнее, чем «глубокие» познания в большой политике.

Я не призываю всех молчать, я прошу думать, что говорим. И делать, если можем сделать. Например, помочь жителям Донбасса, посильно и от души. Одно маленькое доброе дело всегда лучше множества громких и пышных слов», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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