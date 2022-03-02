Борис Елкин возглавляет топ представителей муниципалитетов региона в февральском медиарейтинге

15:39, 02 марта 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин возглавляет топ представителей муниципалитетов региона в февральском медиарейтинге псковских политиков, общественников и чиновников. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Борис Елкин в региональном рейтинге топ-30, как и в прошлом месяце, занял второе место. Как отмечают авторы исследования, этому способствовало обширное городское хозяйство, исправно поставляющее СМИ темы для публикаций, помноженное на стиль работы сити-менеджера, активно раздающего комментарии, проводящего пресс-конференции и работающего с социальными сетями.

В то же время в топ-10 по данным федеральных СМИ Борис Елкин поднялся на две строчки и занял четвёртое место.

Главы Великих Лук и Пскова Николай Козловский и Елена Полонская по итогам февраля в региональном медиарейтинге заняли пятую и шестую строчки соответственно. Они также впервые попали в топ-10 по данным федеральных СМИ: Елена Полонская заняла восьмое место, а Николай Козловский – десятое.

Авторы исследования также акцентировали внимание на попадание в топ-30 регионального рейтинга депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова, занявшего 23-е место. Народный избранник выступил в эфире одной из псковских радиостанций, а также, будучи руководителем фракции «Единой России» в Псковской гордуме, активно упоминался в новостях, связанных с состоявшейся в феврале городской конференцией партии.

Отметим, что в региональном медиарейтинге политиков, чиновников и общественников Псковской области за февраль 2022 года с большим отрывом лидирует губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».