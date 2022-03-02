Председатель областного Собрания Александр Котов существенно укрепил свои позиции в медиарейтинге

15:53, 02 марта 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поднялся на пять строчек и занял восьмое место в топ-30 регионального медиарейтинга за февраль 2022 года. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Помимо Александра Котова в этот рейтинг вошли ещё восемь региональных депутатов. При этом, как отмечают составители исследования, в рейтинге прошлого месяца их было только шесть.

Авторы исследования напомнили, что в прошлом месяце в рейтинг кроме представителей фракции «Единая Россия» вошёл лишь лидер псковских «Новых людей» Андрей Маковский. В этом же месяце в топ-30 представлены все партии, заседающие в региональном парламенте, за исключением лишь «Справедливой России».

Что касается единороссов, то произошла своего рода ротация: Юрия Сорокина и Александра Братчикова сменил Алексей Севастьянов (21-е место). При этом Армен Мнацаканян поднялся на восемь позиций, до 12-го места, а Игорь Дитрих и вовсе «прыгнул» с 30-й на 15-ю строчку топ-30.

Как отмечают авторы исследования, взлёт Алексея Севастьянова и Игоря Дитриха объясняется тем, что региональные СМИ активно подхватили информацию о законодательной инициативе депутатов-единороссов об отсрочке от армии для сельских медиков.

Отметим, что топ-30 регионального медиарейтинга построен на основе анализа СМИ Псковской области. Персоны в них ранжированы по размеру медиаиндекса: показателя качественного состояния информационного поля, рассчитанного системой «Медиалогия» с учётом влиятельности источника информации, характера упоминания и роли объекта в сообщении, а также наличия прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».