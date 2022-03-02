Анна Колычева: Не соглашусь, что регби чисто мужской вид спорта

17:11, 02 марта 2022, ПАИ

Игрок женской сборной ПсковГУ по регби Анна Колычева считает, что нельзя регби причислять исключительно к мужским видам спорта. Свое мнение она высказала в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ. По словам студентки, регби не такой жесткий вид спорта, как о нем многие говорят. «Если играть правильно, контакта с соперником на поле почти нет, травмы редки», - отметила Анна Колычева.

Регбистка уверена, что занятия этим видом спорта повысили её самооценку и придали уверенности в своих силах. «Раньше я не была уверена, что смогу постоять за себя в случае нападения злоумышленника, а теперь думаю, что справлюсь, если кто-то вдруг нападет - всякое ведь бывает», - заключила спортсменка.