54 птицы перезимовали в аистином центре в Псковской области
54 птицы перезимовали в реабилитационном центре «Дом белого аиста» в Псковской области. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».
«Это была невероятно красивая и очень трудная зима. Местные жители говорят, что столько снега не было уже лет десять. Такой она останется в наших воспоминаниях», — поделились волонтёры.
Также в аистином центре в Гдовском районе сложилось ещё четыре пары.
Первый в России реабилитационный центр для белых аистов, построенный на средства благотворителей, открылся в 2018 году.
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