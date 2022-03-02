Псковским зоозащитникам нужны поисковые собаки для розыска пропавшей подопечной

19:50, 02 марта 2022, ПАИ

Псковские зоозащитники уже неделю ищут сбежавшую из приюта «Лесопилка» собаку Лапу. Информация опубликована в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«Лапочка - особенная собака. Нельзя останавливать поиски, нельзя опускать руки, нельзя махнуть рукой. Ей не выжить без нашей помощи!» - подчеркнули в приюте.

Волонтеры ежедневно по два раза обходят все территории поблизости, раскладывают корм. Поставлены дополнительные укромные будки около предположительных лазов, просматриваются камеры в круглосуточном режиме, развешены десятки объявлений. Однако пока поиски не дали результатов.

В связи с этим нужна помощь владельцев собак, способных искать других животных. «У нас есть надежда, что с помощью таких собак у Лапушки появится шанс вернуться домой. Она же где-то рядом. Просто очень боится», - отметили в «Зоозащите».

Организация готова оплатить использование собак, привезти их к месту поисков и обратно.

Приют «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7. Телефон для связи: 89113623125.