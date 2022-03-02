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Культура

Режиссёр рассказала о сюжете фильма «Я читаю», съёмки которого стартовали в Пскове

О чём будет фильм «Я читаю», съёмки которого недавно проходили в Пскове, рассказала режиссёр-постановщик ленты Ольга Акатьева в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «Седьмое небо».

Картина «Я читаю» — это фильм для всей семьи. Он поднимает проблемы людей с дислексией, уточнила Ольга Акатьева. Главный герой, Саша Макаров, отучившись в школе № 1 им. Л. М. Поземского в городе Пскове, уезжает в Санкт-Петербург, чтобы получить профессию филолога, и не планирует возвращаться в родную школу. «Но обстоятельства сложились так, что ему пришлось вернуться, отработать в школе пять лет учителем литературы. Ему дают 9-й класс, в котором отношения не очень складываются, потому что Саша из-за дислексии с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале. Он всю жизнь скрывает эту свою особенность», — отметила режиссёр.

По её словам, «Я читаю» — это фильм о том, как главный герой принимает себя, учит находить общий язык с ребятами, находит любовь.

Над созданием полнометражного художественного фильма «Я читаю» работает кинокомпания «Окапи продакшн». Сценарий фильма, написанный Марией Суворовой, стал победителем конкурса Минкультуры России в категории «Детское кино», абсолютным победителем конкурса киносценариев Минпросвещения России, а также получил экспертную поддержку Ассоциации дислексии России. 

Псковская область неоднократно становилась местом создания как художественных, так и документальных фильмов. В последние годы в регионе сняты такие известные киноленты, как «Холоп», «Цой», «Заповедник», «Учёности плоды», «Плакать нельзя» и ряд других. По инициативе губернатора Михаила Ведерникова в регионе запущена система ребейтов, которая позволяет на конкурсной основе оказать региональную поддержку кинематографистам, работающим на территории региона. На текущий год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.

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