Где купить плитку в Пскове: новый шоурум Italon Experience

09:17, 04 марта 2022, ПАИ

Новый шоурум Italon Experience открылся в Пскове. В салоне можно выбрать керамогранит и керамическую плитку одного из самых признанных брендов российской керамики Italon.

Салон организован в соответствии с единым подходом к интерьеру монобрендовых шоурумов Italon по всей стране. Здесь покупатели могут увидеть, как плитка смотрится в объёме, проникнуться духом коллекции и понять, комфортно ли будет в новом интерьере.

В фирменном салоне продаётся дизайнерская мебель и сантехника из керамогранита - Italon Home: раковины, душевые поддоны, журнальные столики, стеллажи. Все эти предметы раскрывают новые варианты применения керамогранита и задают тренд на общее визуальное оформление пространства.

Шоурум Italon удивит дизайнеров и архитекторов ассортиментом керамогранита и плитки. Для этого в салоне помимо традиционных каталогов имеются керамотеки, куллы, сладеры и мудборды. Продуманный интерьер шоурума позволит вдохновиться современными трендами в мире керамики, дизайна и архитектуры.

В салоне оборудована уникальная зона – Italon X2. Речь идёт об уличном керамограните, предназначенном для экстерьера и ландшафтного дизайна. В экспозиции представлены имеющиеся цвета и текстуры плитки для улицы, показаны возможные способы её укладки. Весной самое время задуматься о выборе плитки для дома или дачи.

Официальным партнером бренда в Пскове стал магазин строительных материалов «Практик».

Шоурум Italon Experience работает по адресу улица Набат, 3. Менеджеры салона дадут полезный совет, помогут с выбором материалов для проекта.