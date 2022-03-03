Spotify закрывает офис в России

09:56, 03 марта 2022, ПАИ

Музыкальный стриминговый сервис Spotify закрывает свой московский офис на неопределённый срок. Об этом пишет шведская газета Aftonbladet со ссылкой на письмо компании.

Тем не менее, сервис продолжает работать в России. Ограничена лишь возможность поиска подкастов, принадлежащих и управляемых СМИ, связанными с российским государством. Spotify также удалил весь контент, который принадлежал RT и Sputnik.

По сообщению Spotify, «крайне важно, чтобы сервис был доступен в России, чтобы обеспечить глобальный поток информации».

Ранее сообщалось, что в России стриминговый сервис MEGOGO прекратил трансляцию телеканалов.