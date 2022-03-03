Spotify закрывает офис в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify закрывает свой московский офис на неопределённый срок. Об этом пишет шведская газета Aftonbladet со ссылкой на письмо компании.
Тем не менее, сервис продолжает работать в России. Ограничена лишь возможность поиска подкастов, принадлежащих и управляемых СМИ, связанными с российским государством. Spotify также удалил весь контент, который принадлежал RT и Sputnik.
По сообщению Spotify, «крайне важно, чтобы сервис был доступен в России, чтобы обеспечить глобальный поток информации».
Ранее сообщалось, что в России стриминговый сервис MEGOGO прекратил трансляцию телеканалов.
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