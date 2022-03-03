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Уроженец Пскова Марк Мордовцев привез семь медалей с чемпионата России по зимнему плаванию

Уроженец Пскова Марк Мордовцев подвел итоги своего участия в чемпионате России по зимнему плаванию в Санкт-Петербурге. По словам спортсмена, он завоевал семь медалей в разных дисциплинах: золото — 100 метров брассом, серебро — 50 метров брассом, серебро — 25 метров брассом, серебро — 100 метров кролем, бронза — 25 метров баттерфляем, бронза — в комбинированной эстафете и золото — в эстафете брассом.

Марк отметил потрясающую борьбу и соперничество на соревнованиях: «Очень приятно было плыть в одном заплыве с такими мощными ребятами, был очень рад встретить друзей и знакомых, соревнования прошли на очень высоком уровне».

В настоящее время спортсмен из Пскова продолжает готовиться к следующему старту - чемпионату мира по зимнему плаванию, который пройдет с 21 по 27 марта в Карелии, на берегу Онежского озера.

Напомним, великолучанка Алёна Савунова также успешно выступила на чемпионате и первенстве России по зимнему плаванию, завоевав восемь золотых наград.

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