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Общество

Жителя Острова, избившего мужчину у церкви, отправили в колонию

В исправительную колонию на четыре года отправили жителя Острова, который в ночь с 28 февраля на 1 марта 2021 года избил мужчину у церкви Покрова от Торга, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ночью у дома № 33 на улице Некрасова в Пскове мужчина избил ранее незнакомого ему человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Он нанёс ему множественные удары по голове и телу, причинив тяжкий вред его здоровью.

Как ранее сообщали в СУ СК РФ по Псковской области, в ночь на 1 марта 43-летний житель Острова, находясь вблизи церкви Покрова от Торгу, в ходе ссоры нанёс потерпевшему множество ударов ногами в область головы и тела, после чего сел за руль своего автомобиля и дважды наехал на лежащего на асфальте потерпевшего.

Суд признал нападавшего виновным. Изначально по результатам процессуальной проверки уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Однако основываясь на недоказанности прямого умысла причинения смерти, суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также суд учел, что обвиняемый признал свою вину и явился в суд с повинной. Кроме того, он извинился перед потерпевшим, написал заявление о раскаянии в содеянном и частично возместил причиненный ущерб. Во внимание судом был также взят факт наличия у обвиняемого хронического заболевания и то, что он имеет малолетнего ребенка. Аморальность поведения потерпевшего, явившаяся поводом к совершению преступления, также зачтена как смягчающее вину обстоятельство.

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