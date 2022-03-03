Глава Пыталовского района рассказала о главных достижениях в развитии района в 2021 году
О главном достижении в развитии Пыталовского района в 2021 году рассказала глава района Вера Кондратьева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства инофрмации 3 марта.
По мнению главы района, самым важным достиежнием стало благоустройство общественной территории у Дома культуры на улице Чехова,1, ставшее возможным благодаря национальному проекту, в рамках которого было выделено четыре миллиона рублей.
«Мы благоустроили территорию, сделали хорошую брусчатку, расставили малые архитектурные формы. Теперь эта территория является местом отдыха для детей, мам и стала местом притяжения», - поделилась Вера Кондратьева.
По ее словам, прошлый год был непростым, сложным, но в то же время плодотворным. Совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым было решено много задач.