Около полумиллиона рублей потратили в Пыталовском районе на водоснабжение

12:36, 03 марта 2022, ПАИ

В 2021 году в Пыталовском районе на водоснабжение и на его улучшение потратили около полумиллиона рублей. Об этом заявила глава Пыталовского района Вера Кондратьева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 3 марта.

Кроме того, Вера Кондратьева подчеркнула, что в муниципалитете закупили новые котлы для котельных, на эти цели потратили 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Пыталовском районе благоустроили 19 воинских захоронений.