52,3% населения Пыталовского района вакцинировано от коронавируса

12:53, 03 марта 2022, ПАИ

В Пыталовском районе 52,3% населения вакцинировано от коронавируса. Об этом заявила глава Пыталовского района Вера Кондратьева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 3 марта.

По ее словам, в муниципалитете среди взрослого населения привились 42% жителей.

Вера Кондратьева подчеркнула, что низкие показатели по вакцинации связаны с тем, что около 15% жителей района работают вахтовым методом и мотивировать этих людей сделать прививку невозможно. Кроме того, глава Пыталовского района отметила, что часть населения имеет противопоказания к прививке.

«Что уж скрывать, есть и люди, которые искренне не верят в вакцинацию. Также есть люди, которые просто боятся, поэтому не делают. Пока с этим мы ничего сделать не можем. Вакцина в доступе, все есть, всего достаточно», - заключила Вера Кондратьева.