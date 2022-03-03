О дефиците медицинских кадров в Пыталовском районе рассказала Вера Кондратьева

13:02, 03 марта 2022, ПАИ

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 3 марта рассказала о дефиците медицинских кадров в муниципалитете.

По ее словам, медицина в районе «малочисленная» и муниципалитету нужны сейчас врачи. «Требуется нам большое количество врачей, нам нужны все врачи. У нас впереди строительство больницы – нам нужны медицинские специалисты всех направлений», - добавила она.

Вера Кондратьева отметила, что в ближайшее время представители власти муниципалитета отправятся в псковские и великолукские колледжи, чтобы пригласить будущих медспециалистов на работу в Пыталовский район, поскольку местные молодые люди, учащиеся на медиков, не желают возвращаться работать на малую родину.

Кроме того, глава Пыталовского района рассказала, что сейчас в муниципалитете достраивается один ФАП, еще два начнут возводить уже в этом году, а также построят новую больницу.

«Я бы хотела пригласить врачей к нам на работу в Пыталовский район и на постоянное место жительство», - заключила Вера Кондратьева.