Больше 12 километров дорог в Пыталово требуют ремонта

13:13, 03 марта 2022, ПАИ

В Пыталово больше 12 километров дорог требуют ремонта. Об этом заявила глава Пыталовского района Вера Кондратьева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 3 марта.

«Только по городу нам необходимо привести в нормативное состояние больше 12 км дорог – то есть нам надо около 127 млн рублей. Естественно, мы такими деньгами не располагаем», - сказала гость медиацентра.

При этом Вера Кондратьева отметила, что в 2021 году Пыталовскому району было выделено около 11 млн рублей по субсидии на ремонт дорог, в следующем — 12 млн. «В этом году будет ремонт улицы Псковской [около 1 километра - ПАИ] – мы попытаемся в этом году ее заасфальтировать», - заключила Вера Кондратьева.