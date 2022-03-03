Песков опроверг слухи о введении в России военного положения

13:31, 03 марта 2022, ПАИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейками публикации о возможном введении в РФ военного положения и запрета на выезд для мужчин призывного возраста. Об этом сообщает ТАСС.

«Это утки, это все в соцсетях и так далее ходят чистые утки, которые потом граждане пересылают друг другу. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов», - сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации со ссылками на источники в СМИ и соцсетях.

Ранее стало известно, что гражданам приходят СМС-сообщения о якобы введении в РФ военного положения.

Кроме того, ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о лишении свободы до 15 лет за распространение фейков о деятельности Вооружённых сил РФ.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции с целью защиты мирного населения.